کارشناس هواشناسی مازندران از تداوم بارش، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی تا صبح سه‌شنبه ۱۹ آبان خبر داد و درباره آب‌گرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس هواشناسی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در استان گفت: بارش باران، رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی تا صبح فردا سه‌شنبه ادامه دارد و شدت بارش‌ها در مناطق مرکزی و شرقی بیشتر خواهد بود.

شعبانپور افزود: این بارش‌ها می‌تواند موجب آب‌گرفتگی معابر عمومی و گذرگاه‌ها و بالا آمدن آب رودخانه‌ها و سیلابی شدن مسیر‌ها شود.

وی با اشاره به بارش برف در ارتفاعات، به‌ویژه مناطق مرکزی و شرقی استان، گفت: لغزندگی جاده‌های کوهستانی از پیامد‌های فعالیت این سامانه خواهد بود.

این کارشناس هواشناسی ادامه داد: سامانه بارشی از اواسط روز سه‌شنبه از منطقه خارج می‌شود، اما با عبور موجی ضعیف از چهارشنبه شب تا صبح پنجشنبه، احتمال بارش‌های پراکنده وجود دارد.

شعبانپور با بیان اینکه از پنجشنبه تا اوایل هفته آینده جو استان پایدار و آسمان صاف خواهد بود، افزود: دمای هوا نیز روند افزایشی خواهد داشت.

وی در ادامه درباره وضعیت باغ‌های مرکبات گفت: بر اساس نقشه‌های فعلی، تا ۱۰ روز آینده سرمای شدید یا یخبندانی که به مرکبات منطقه آسیب بزند، پیش‌بینی نمی‌شود.