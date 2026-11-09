به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان تربت حیدریه گفت: باتوجه به نزدیک شدن به فصل زمستان و موضوعات مربوط به پدیده ال نینو، اقدامات لازم برای آمادگی مقابله با بحران‌ها و خدمت رسانی به موقع به مردم در هنگام بارش برف و وقوع سیلاب و بازگشایی محور‌ها با آماده بکار بودن نیرو‌های راهداری، ادوات و ماشین آلات و راهدارخانه‌های حوزه شهرستان انجام شده است.