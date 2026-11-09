مردم آبادان و خرمشهر ، با تأکید بر ضرورت اتحاد و همبستگی ملی، استمرار حضور در خیابان‌ها را عاملی برای تقویت انسجام اجتماعی و دفاع از ایران اسلامی دانستند.

اتحاد و همدلی، رمز ایران قوی‌تر از نگاه مردم آبادان و خرمشهر

اتحاد و همدلی، رمز ایران قوی‌تر از نگاه مردم آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،بیش از هشت ماه است که مردم آبادان و خرمشهر با حضور در خیابان‌ها، بر ضرورت حفظ اتحاد و همدلی و حمایت از ایران اسلامی تأکید می‌کنند.

شرکت‌کنندگان در تجمع‌های شبانه با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت همبستگی، وحدت و تداوم حضور مردم در صحنه تأکید کردند و اتحاد ملی را از عوامل مؤثر در تقویت اقتدار و ساختن ایرانی قوی‌تر دانستند.

مردم مبعوث‌شده آبادان و خرمشهر همچنین با بیان دیدگاه‌های خود درباره ضرورت حفظ انسجام و همدلی، بر ایستادگی در برابر فشارها و توطئه‌ها و انتقال پیام وحدت و همبستگی مردم ایران به جهانیان تأکید کردند.