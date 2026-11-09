به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره امور عشایر شهرستان باغملک گفت: در پی بارندگی‌های اخیر و بروز مشکلات در مسیر‌های ارتباطی منطقه تنگ کرد، عملیات پاک‌سازی، مسیرگشایی و رفع انسداد دهانه پل‌ها و کانال‌های سیل‌بر با هدف برقراری مجدد ارتباط و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی برای خانوار‌های عشایری آغاز شده است.

یونس منگشتی اظهار کرد: حفظ راه‌های ارتباطی و تأمین دسترسی ایمن عشایر به خدمات ضروری، از اولویت‌های اداره امور عشایر است و اقدامات میدانی برای رفع مشکلات و بهبود شرایط تردد عشایر با جدیت دنبال می‌شود.