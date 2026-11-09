به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، آقای محمد پرورش رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان قم از ثبت‌نشدن هیچ‌گونه گزارش مسمومیت با گاز منوکسید کربن در سال جاری خبر داد و افزود: امسال از فروردین ماه گزارشی در مورد گاز گرفتگی و مسمومیت با گاز منوکسید کربن نداشتیم، اما در فصل سرد سال از مردم می‌خواهیم برای پیشگیری از گاز گرفتگی با مونوکسید کربن موارد ایمنی در استفاده از وسایل گاز سوز را رعایت کنند و به علائم گاز گرفتگی آگاهی و توجه داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به اینکه پارسال تعداد افرادی که دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شدند ۹۸ نفر؛ شامل ۳۴ آقا و ۶۳ خانم بودند، گفت: از این تعداد ۱۱ نفر از آنان با اقدامات اولیه انجام شده در محل حادثه و توصیه‌های پزشکی به صورت سرپایی مداوا و ۶۸ نفر دیگر به مراکز درمانی منتقل شدند و ۱۹ نفر هم با رضایت افراد و با توصیه در محل نیازی به بستری شدن نداشتند و با درمان در محل مشکل آنان رفع شد.

وی در خصوص علائم گاز گرفتگی با مونوکسید کربن گفت: علائم مسمومیت با گاز منوکسید کربن مانند یک بیماری ویروسی و سرماخوردگی در مراحل اولیه است و از شایع‌ترین علائم آن سر درد، تهوع و استفراغ و درد عضلانی همراه با احساس خستگی است.

همچنین آقای ابوطالبی مسئول آموزش آتش نشانی قم توصیه کرد برای جلوگیری از گاز گرفتگی با مونوکسید کربن، نکاتی همچون بررسی راه خروجی دودکش در بخاری‌های گازی، توجه به شعله بخاری که آبی رنگ بسوزد و استفاده از خروجی دودکش با کلاهک اچ، توجه شود.