به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس اورژانس آذربایجان‌غربی از جان باختن سه عضو یک خانواده بر اثر نشت گاز مونوکسیدکربن در یک خانه‌باغ در روستای سلیم‌کندی ارومیه خبر داد. کارشناسان می‌گویند، پیش از استفاده از وسایل گرمایشی، از سلامت و باز بودن مسیر دودکش‌ها، نصب کلاهک استاندارد H و ایمنی اتصالات وسایل گازسوز مطمئن شوید. مهابادی‌ها بر لزوم رعایت نکات ایمنی در برابر این قاتل خاموش تاکید می‌کنند. آسو وفایی کارشناس آموزش آتش نشانی مهاباد می‌گوید: تنها با چند راهکار ساده از جمله نصب اصولی و استاندارد بخاری و وجود دریچه‌های تهویه از وقوع حوادث تلخ گازگرفتگی جلوگیری کرد.

مطابق آمار سازمان پزشکی قانونی، سال گذشته ۸۳۱ نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسید کربن در کشور جان خود را از دست دادند.