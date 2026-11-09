دو تیم فوتبال بانوان ملوان بندرانزلی و پالایش گاز ایلام، عصر امروز در ورزشگاه سردار جنگل رشت به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان، با برد ۴ بر ۲ ملوانی‌ها همراه بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در چهارچوب هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان، جام کوثر، ۲ تیم فوتبال ملوان بندرانزلی و پالایش گاز ایلام، عصر امروز در ورزشگاه سردار جنگل رشت به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با برد ۴ بر ۲ میزبان همراه بود.

گل‌های ملوان را در این دیدار صبا شاکری و سمیه خرمی هر کدام ۲ گل به ثمر رساندند.

تیم بانوان ملوان با این برد، ۶ امتیازی شد و در رده هشتم جدول لیگ برتر فوتبال بانوان قرار گرفت.