کتابخانه حسن صباح رازمیان در استان قزوین، با بیش از ۲۲ هزار عنوان کتاب و ۴۰۰ عضو فعال، به پاتوق فرهنگی کودکان و نوجوانان تبدیل شده و درآمد باغچه زیتون و گیلاس آن، صرف تجهیز کتابخانه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز قزوین، کتابخانه عمومی حسن صباح در شهر رازمیان، از سال ۱۳۷۹ فعالیت خود را آغاز کرده و امروز با بیش از ۲۲ هزار عنوان کتاب، میزبان صدها نفر از علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی است.

در این کتابخانه، کودکان و نوجوانان در کنار مطالعه و معرفی کتاب‌های مورد علاقه‌شان، از امکاناتی مانند فوتبال‌دستی و تلویزیون هم استفاده می‌کنند؛ فضایی صمیمی که کتابخانه را به پاتوقی دوست‌داشتنی برای بچه‌های شهر تبدیل کرده است.

محمود سیاهکالی‌مرادی، مسئول کتابخانه، شمار اعضای فعال این مجموعه را ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر اعلام می‌کند و می‌گوید حضور کودکان و نوجوانان، به‌ویژه در روزهای تعطیل، پررنگ‌تر است.

اما ابتکار او به فضای داخل کتابخانه محدود نمی‌شود؛ در حیاط این مجموعه، ۱۲۱ درخت زیتون و ۲۱ درخت گیلاس کاشته شده که بخشی از آن‌ها نزدیک به ۲۰ سال قدمت دارند.

درآمد حاصل از فروش محصولات این باغچه، برای خرید امکانات و تجهیز کتابخانه هزینه می‌شود؛ از جمله تهیه فوتبال‌دستی و تلویزیون برای استفاده کودکان.

کتابخانه حسن صباح رازمیان، نمونه‌ای از پیوند خلاقیت و مشارکت محلی با ترویج فرهنگ مطالعه است؛ جایی که درختان باغچه، در کنار قفسه‌های کتاب، برای پویایی یک کانون فرهنگی ریشه دوانده‌اند.



