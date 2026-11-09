معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با تأکید بر لزوم آماده‌سازی شهرها و هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی، از پیش‌بینی حضور گسترده مردم استان در آیین تشییع و تدفین شهدای گمنام همزمان با ایام فاطمیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رضا نجاتی در نشست ستاد استانی تشییع و تدفین شهدای گمنام خوزستان و برگزاری مراسم ایام فاطمیه (س) گفت: برگزاری این آیین نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی و فراهم‌کردن زمینه حضور گسترده و آرامش مردم است.

وی با اشاره به جایگاه معنوی حضرت فاطمه زهرا (س) افزود: پیش‌بینی می‌شود مردم خوزستان همانند مراسم اربعین و دیگر مناسبت‌های مذهبی با حضور گسترده در آیین تشییع شهدای گمنام شرکت کنند.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با تأکید بر نقش حضور مردم در اقتدار کشورادامه داد: حضور مردم در صحنه‌های مختلف پیام روشنی برای دشمنان داشت و در کنار اقتدار نیروهای مسلح، موجب تقویت ایستادگی کشور در برابر دشمنان شد.

نجاتی با اشاره به ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها برای برگزاری این مراسم گفت: باید شرایطی فراهم شود تا مردم با آرامش و شکوه در آیین عزاداری و تشییع حضور پیدا کنند و فضای عمومی شهر نیز متناسب با این مناسبت آماده شود.

وی همچنین بر نقش فرمانداری اهواز در اجرای برنامه‌ها تأکید کرد و افزود: هماهنگی‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که شهر کوت‌عبدالله نیز در برنامه‌ریزی و اجرای مراسم، همچون گذشته در پیوند با اهواز دیده شود.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با بیان اینکه مسئولیت برگزاری این مراسم بر عهده یک دستگاه خاص نیست، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های فرهنگی باید با تقسیم کار و مشارکت جدی برای برگزاری باشکوه آیین تشییع و تدفین شهدای گمنام اقدام کنند.