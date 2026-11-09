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نیروگاه خورشیدی ۶ کیلوواتی شیرخوارگاه شکوفه ساری با مشارکت مردم در پویش نبض انرژی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، علی ربانی مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی ۶ کیلوواتی شیرخوارگاه شکوفه ساری گفت: این سامانه خورشیدی در راستای حمایت از مراکز بهزیستی و با همراهی مردم در پویش نبض انرژی به شیرخوارگاه شکوفه اهدا شده است تا کودکان تحت مراقبت این مرکز هنگام قطعی برق نیز از انرژی پاک و تجدیدپذیر بهرهمند شوند.
وی مشارکت مردم در این پویش را نشانه ظرفیت همدلی اجتماعی برای حمایت از مراکز نیازمند حمایت دانست و افزود: امید است این حرکت با همراهی بیشتر مردم و مجموعههای مسئولیتپذیر ادامه یابد.
مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر ضرورت گسترش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در مراکز بهزیستی گفت: هدفگذاری این است که با تداوم مشارکت مردمی و همکاری دستگاههای مرتبط، دیگر مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی نیز به سامانههای خورشیدی مجهز شوند.
ربانی همچنین فرهنگسازی در زمینه مدیریت و بهینهسازی مصرف انرژی را ضروری دانست و افزود: پویش نبض انرژی فرصتی است تا صرفهجویی در مصرف انرژی به اقدامی اثربخش در حوزه مسئولیت اجتماعی و حمایت از جامعه هدف بهزیستی تبدیل شود.