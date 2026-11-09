به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، علی ربانی مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی ۶ کیلوواتی شیرخوارگاه شکوفه ساری گفت: این سامانه خورشیدی در راستای حمایت از مراکز بهزیستی و با همراهی مردم در پویش نبض انرژی به شیرخوارگاه شکوفه اهدا شده است تا کودکان تحت مراقبت این مرکز هنگام قطعی برق نیز از انرژی پاک و تجدیدپذیر بهره‌مند شوند.

وی مشارکت مردم در این پویش را نشانه ظرفیت همدلی اجتماعی برای حمایت از مراکز نیازمند حمایت دانست و افزود: امید است این حرکت با همراهی بیشتر مردم و مجموعه‌های مسئولیت‌پذیر ادامه یابد.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر ضرورت گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در مراکز بهزیستی گفت: هدف‌گذاری این است که با تداوم مشارکت مردمی و همکاری دستگاه‌های مرتبط، دیگر مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی نیز به سامانه‌های خورشیدی مجهز شوند.

ربانی همچنین فرهنگ‌سازی در زمینه مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی را ضروری دانست و افزود: پویش نبض انرژی فرصتی است تا صرفه‌جویی در مصرف انرژی به اقدامی اثربخش در حوزه مسئولیت اجتماعی و حمایت از جامعه هدف بهزیستی تبدیل شود.