بیست و نهمین دوره انتخابات شورای دانش‌آموزی همزمان با سراسر کشور، امروز ۱۸ آبان در مدارس استان قم برگزار شد و دانش‌آموزان با حضور در پای صندوق‌های رأی، نمایندگان خود را برای عضویت در شورا‌های دانش‌آموزی انتخاب کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، در بیست و نهمین دوره انتخابات شورای دانش‌آموزی همزمان با سراسر کشور، دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه غدیر در خیابان شهید کیوانفر قم نیز با مشارکت در فرآیند رأی‌گیری، نمایندگان خود را برای پیگیری مطالبات و مشارکت در فعالیت‌های مدرسه انتخاب کردند.

محمدجواد محمدی سعید، مدیرکل آموزش و پرورش استان قم، در حاشیه برگزاری این انتخابات، تقویت و نهادینه‌سازی هویت اسلامی، دینی و انقلابی دانش‌آموزان را از اهداف مهم این رویداد دانست و گفت: انتخابات شورای دانش‌آموزی فرصتی برای تقویت روحیه مشارکت اجتماعی، فعالیت‌های گروهی و جمعی و تمرین نقش‌پذیری و مسئولیت‌پذیری در میان دانش‌آموزان است.

وی با اشاره به اهمیت پرورش نسل آینده کشور افزود: این انتخابات زمینه‌ای برای تقویت مهارت حل مسئله و مشارکت دانش‌آموزان در تصمیم‌گیری‌ها فراهم می‌کند تا آنان با تجربه مسئولیت‌پذیری و فعالیت جمعی، برای ایفای نقش در آینده کشور آماده شوند.