معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران اعلام کرد: فعالیت مدارس و ادارات استان فردا سه‌شنبه ۱۹ آبان طبق روال عادی برقرار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران گفت: فعالیت مدارس و ادارات استان فردا سه‌شنبه ۱۹ آبان طبق روال عادی برقرار است و مدارس در همه مقاطع به‌صورت حضوری دایر خواهند بود.

عیسی قاسمی طوسی با اشاره به غیرحضوری شدن فعالیت مدارس استان در روز دوشنبه ۱۸ آبان افزود: با عادی شدن شرایط جوی و خروج سامانه پربارش از مازندران، ستاد مدیریت بحران تصمیمی برای غیرحضوری شدن مدارس در روز سه‌شنبه اتخاذ نکرده است.

وی تأکید کرد: هرگونه تصمیم درباره تعطیلی یا غیرحضوری شدن مدارس و ادارات استان در روزهای آینده، از طریق مراجع و رسانه‌های رسمی اعلام خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران از شهروندان خواست به اخبار غیررسمی درباره تعطیلی مدارس و ادارات توجه نکنند و از بازنشر شایعات در این زمینه بپرهیزند.