سوگواره ملی فرهنگی هنری «اشک قلم» با محوریت فرهنگ عاشورا، ایثار ، شهادت و مقاومت در خرم‌آباد به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،در این رویداد ملی، بیش از ۴۰۰ اثر خوشنویسی از ۲۰۰ هنرمند از سراسر کشور در سه رشته ثلث، نستعلیق و شکسته‌نستعلیق به دبیرخانه ارسال شد و در آیین اختتامیه، نفرات برتر هر سه رشته معرفی و تجلیل شدند.

در حاشیه این سوگواره نیز نمایشگاه آثار برگزیده با هدف ترویج هنر اصیل ایرانی اسلامی و پیوند آن با معارف عاشورایی در حوزه هنری لرستان گشایش یافت.





