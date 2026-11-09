سحر آغنده، سرمربی تیم بسکتبال سحر درباره آخرین وضعیت تیم گفت: وضعیت حالی همگی افراد آسیب دیده از واژگونی اتوبوس رو به بهبود است.



سحر آغنده در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، گفت: پس از واژگون شدن اتوبوس ما در جاده‌ شوش و بعد از دو روز حال همه‌ ما رو به بهبود است. همسرم که از ناحیه لگن دچار شکستگی شده بود در بیمارستان اهواز تحت جراحی قرار گرفت و هم اکنون به هوش است.

وی ادامه داد: خودم که از ناحیه سر و بینی دچار شکستگی شده بودم تحت درمان قرار گرفتم و در حال حاضر وضعیتم مناسب است، پسرم آراد که در مراقبت‌های ویژه بستری شده بود وضعیت بهتری دارد و به بخش منتقل شده است.

آغنده افزود: همه‌ی بازیکنان وضعیت مناسبی دارند فقط پریا مهرمند که از ناحیه دو پا دچار آسیب شدید شده بعد از دو عمل در بیمارستان اهواز به تهران منتقل تا ادامه‌ روند او در تهران پیگیری شود.

اتوبوس تیم بسکتبال زنان آکادمی سحر در راه برگشت از آبادان به تهران بعد از پایان هفته دوم لیگ برتر بسکتبال واژگون شد و برخی از کادر فنی و بازیکنان در بیمارستان شوش و گلستان اهواز بستری شدند و در حال حاضر ۱۰ نفر به تهران منتقل شده‌اند.