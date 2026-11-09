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دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: به موجب ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، آییننامه اجرایی و شاخصهای تعیینشده توسط هیأت وزیران، منابع موضوع این ماده به میزان ۱۳ درصد به کلانشهرها اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز رسانه، بینالملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور : به موجب قانون یادشده، آییننامه اجرایی و شاخصهای تعیینشده توسط هیأت وزیران، منابع موضوع این ماده به میزان ۱۳ درصد به کلانشهرها، ۵۲ درصد به سایر شهرداریها و ۳۵ درصد به دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری اختصاص یافته است. همچنین، مصادیق مصرف این منابع در چارچوب مقررات مربوط، از جمله خرید تجهیزات و ماشینآلات، به دستگاههای مذکور ابلاغ شده است.