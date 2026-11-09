دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: به موجب ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، آیین‌نامه اجرایی و شاخص‌های تعیین‌شده توسط هیأت وزیران، منابع موضوع این ماده به میزان ۱۳ درصد به کلان‌شهر‌ها اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور : به موجب قانون یادشده، آیین‌نامه اجرایی و شاخص‌های تعیین‌شده توسط هیأت وزیران، منابع موضوع این ماده به میزان ۱۳ درصد به کلان‌شهرها، ۵۲ درصد به سایر شهرداری‌ها و ۳۵ درصد به دهیاری‌ها، روستا‌های فاقد دهیاری و مناطق عشایری اختصاص یافته است. همچنین، مصادیق مصرف این منابع در چارچوب مقررات مربوط، از جمله خرید تجهیزات و ماشین‌آلات، به دستگاه‌های مذکور ابلاغ شده است.

شایان ذکر است قانون‌گذار در جدول شماره (ب-۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۵، نحوه مصرف این منابع را به تفکیک مشخص کرده و هیأت وزیران نیز مصادیق هزینه‌کرد آن را تعیین کرده است. در پی ابهامات مطرح‌شده پیرامون نحوه و مصادیق هزینه‌کرد این منابع، دیوان محاسبات کشور با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، نسبت به رفع ابهامات و تسهیل هزینه‌کرد منابع در راستای عمران و آبادانی شهرها، روستا‌ها و مناطق یادشده اقدام کرده است.