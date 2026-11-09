رئیس مرکز بهداشت خرمشهر از اجرای برنامه شناسایی و کنترل بیماری‌های فشار خون و دیابت خبر داد و گفت: شهروندان بالای ۳۰ سال می‌توانند با مراجعه به مراکز و پایگاه‌های بهداشتی، به‌صورت رایگان غربالگری و خدمات مراقبتی دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،خالد عیاشیه با اشاره به اجرای برنامه شناسایی و کنترل بیماری‌های فشار خون و دیابت در خرمشهر گفت: در قالب این برنامه، شناسایی و غربالگری ۲۸ درصد جمعیت بالای ۳۰ سال برای بیماری فشار خون و ۱۸ درصد این جمعیت برای بیماری دیابت هدف‌گذاری شده است.

وی افزود: در شهرستان خرمشهر ۱۴ مرکز جامع سلامت و حدود ۳۰ خانه بهداشت در مناطق روستایی فعال هستند و شهروندان می‌توانند با مراجعه به این مراکز، پایگاه‌های بهداشتی و خانه‌های بهداشت از خدمات رایگان مراقبتی و غربالگری بهره‌مند شوند.

رئیس مرکز بهداشت خرمشهر ادامه داد: خطرسنجی دیابت، اندازه‌گیری فشار خون و بررسی چربی خون از جمله خدماتی است که به‌صورت رایگان به مراجعان ارائه می‌شود.

عیاشیه با اشاره به روند مراقبت از افراد شناسایی‌شده گفت: افراد مبتلا پس از شناسایی، به‌صورت منظم تحت مراقبت قرار می‌گیرند و هر سه ماه یک‌بار توسط پزشک ویزیت و هر دو ماه یک‌بار نیز از سوی مراقب سلامت از نظر کنترل فشار خون و دیابت بررسی می‌شوند.

وی همچنین از ارائه خدمات پزشکی در قالب نظام ارجاع خبر داد و افزود: هر فرد می‌تواند تا چهار نوبت از ویزیت رایگان پزشک عمومی استفاده کند و فرانشیز خدمات تخصصی نیز در این نظام با تخفیف همراه است.

رئیس مرکز بهداشت خرمشهر از شهروندان، به‌ویژه افراد بالای ۳۰ سال، خواست برای انجام غربالگری و دریافت خدمات پیشگیرانه به نزدیک‌ترین مرکز یا پایگاه بهداشتی مراجعه کنند.