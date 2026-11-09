به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این نشست با هدف بررسی برنامه‌های پیش‌رو، هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی و رسیدگی به مسائل اجرایی کتابخانه‌های عمومی در محل این اداره تشکیل شد.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان مهریز، در این نشست با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ایده‌های نو در ترویج فرهنگ مطالعه، اظهار داشت: کتابخانه‌های عمومی علاوه بر فراهم کردن فضای مطالعه، نقش مهمی در تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و گسترش کتابخوانی در میان گروه‌های مختلف جامعه دارند.

سعید قریشی بر برگزاری برنامه‌های متنوع و خلاقانه با محوریت کتاب، نشست‌های فرهنگی و دوره‌های آموزشی با موضوعات گوناگون تأکید کرد و خواستار استفاده از ظرفیت کتابخانه‌ها برای جذب بیشتر مخاطبان شد.

در بخش دیگری از این نشست، مسائل اداری و مالی کتابخانه‌های عمومی شهرستان بررسی شد و مسئولان کتابخانه‌ها نیز گزارشی از اقدامات و برنامه‌های اجراشده در سی‌وسومین دوره هفته کتاب ارائه کردند.

این نشست با هدف افزایش تعامل و هم‌افزایی میان مسئولان کتابخانه‌ها و فراهم کردن زمینه اجرای منسجم‌تر برنامه‌های فرهنگی در هفته کتاب برگزار شد.