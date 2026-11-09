به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهدگفت: این کارگر هنگام تخریب دیوار با دستگاه در پی ریزش ناگهانی دیوار، زیر آوار محبوس شد.

سرآتشیار فرخنده،افزود: آتش‌نشانان پس از حدود یک ساعت عملیات جست‌و‌جو و آواربرداری، پیکر بی‌جان این کارگر را از زیر آوار خارج کردند .

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی مشهد در ادامه با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی و عملیات تخریب، از کارفرمایان، پیمانکاران و فعالان این حوزه خواست پیش از آغاز هرگونه عملیات تخریب، شرایط سازه و خطرات احتمالی را به‌دقت بررسی کرده و از روش‌های اصولی و ایمن برای تخریب استفاده کنند.

وی همچنین بر ضرورت نظارت مستمر مسئول ایمنی، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی متناسب با نوع فعالیت، ایمن‌سازی محدوده عملیات، جلوگیری از حضور افراد غیرمسئول در محل و پرهیز جدی از انجام کار به‌صورت انفرادی تأکید کرد.