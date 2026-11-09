

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال جوانان ایران پس از برگزاری تمرین صبحگاهی، از ساعت ۱۵ دوشنبه دومین جلسه تمرینی خود را نیز برگزار کرد.

شاگردان قاسم حدادی‌فر در این تمرین، پس از حرکات گرم‌کردن، به مرور الگو‌های تهاجمی و شیفت‌های دفاعی، تمرین حفظ توپ، اجرای تاکتیک‌های ۱۱ نفره و طراحی بازی با هدف پرس و فشار بر بازیکنان حریف پرداختند.

در دقایق پایانی تمرین نیز سردار آزمون، مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان، برای دقایقی در جمع بازیکنان جوانان حضور یافت و ضمن تمجید از ویژگی‌های اخلاقی قاسم حدادی‌فر، برای تیم جوانان در ادامه مسیر آرزوی موفقیت کرد.