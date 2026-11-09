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دبیر سیوهشتمین جشنواره تئاتر مازندران از آغاز روند رسمی انتخاب آثار این دوره از ۲۰ آبان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، محمد (محسن) محمدی دبیر سیوهشتمین جشنواره تئاتر استان مازندران با اشاره به جایگاه ریشهدار هنر تئاتر در مازندران گفت: تلاش شده است با بهرهگیری از نگاه آکادمیک و دانشگاهی در کنار تجربه تخصصی و میدانی، فرآیند ارزیابی آثار با بالاترین استانداردها انجام شود تا حقوق همه گروههای شرکتکننده رعایت شود.
وی افزود: با تلاش هنرمندان و فعالان هنرهای نمایشی استان، روند انتخاب آثار از ۲۰ آبان آغاز میشود و هیئت انتخاب، آثار ارائهشده را ارزیابی خواهد کرد.
دبیر سیوهشتمین جشنواره تئاتر مازندران با آرزوی موفقیت برای گروههای شرکتکننده، ابراز امیدواری کرد این دوره با همدلی هنرمندان، به رویدادی پربار و ماندگار برای هنرهای نمایشی استان تبدیل شود.