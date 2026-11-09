به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، محمد (محسن) محمدی دبیر سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استان مازندران با اشاره به جایگاه ریشه‌دار هنر تئاتر در مازندران گفت: تلاش شده است با بهره‌گیری از نگاه آکادمیک و دانشگاهی در کنار تجربه تخصصی و میدانی، فرآیند ارزیابی آثار با بالاترین استاندارد‌ها انجام شود تا حقوق همه گروه‌های شرکت‌کننده رعایت شود.

وی افزود: با تلاش هنرمندان و فعالان هنر‌های نمایشی استان، روند انتخاب آثار از ۲۰ آبان آغاز می‌شود و هیئت انتخاب، آثار ارائه‌شده را ارزیابی خواهد کرد.

دبیر سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر مازندران با آرزوی موفقیت برای گروه‌های شرکت‌کننده، ابراز امیدواری کرد این دوره با همدلی هنرمندان، به رویدادی پربار و ماندگار برای هنر‌های نمایشی استان تبدیل شود.