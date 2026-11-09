رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، از وقوع حادثه انحراف یک دستگاه مینی‌بوس از جاده در شهرستان نمین و مصدوم شدن هشت نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر روزبه مقدم روز دوشنبه گفت: گزارشی مبنی بر انحراف یک دستگاه مینی‌بوس از جاده در محور جاده کارخانه سیمان شهرستان نمین به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیرو‌های عملیاتی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه هشت نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و تثبیت وضعیت مصدومان در محل، با تلاش کارشناسان فوریت‌های پزشکی و با استفاده از ۲ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس به بیمارستان فاطمی اردبیل منتقل شدند.

رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه فوتی نداشته است.