نخستین اردوی دو روزه فرزندان شهدای استان فارس با عنوان «فرزندان ایران» با هدف ترویج فرهنگ جهاد و شهادت و تقویت مهارت‌های علمی و فرهنگی در باغ جنت شیراز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نخستین اردوی دو روزه فرزندان شهدای استان فارس با عنوان «فرزندان ایران» با هدف ترویج فرهنگ جهاد و شهادت و تقویت مهارت‌های علمی و فرهنگی در باغ جنت شیراز برگزار شد.

این اردو با حضور ۱۵۰ خانواده از همسران و فرزندان خردسال شهدا برپا شد و در آن، موضوعاتی نظیر افزایش تاب‌آوری، نحوه کمک به مباحث درسی فرزندان و ارتقای توانمندی‌های فنی و هنری در دستور کار قرار گرفت.

برگزاری کلاس‌های آموزشی کاردستی، بازی‌های کودکانه و فکری برای کودکان و همچنین دوره‌های آموزشی ویژه همسران شهدا با محوریت ارتباط مادر و فرزند، از دیگر بخش‌های این برنامه دو روزه بود.

شرکت‌کنندگان در این اردو علاوه بر بهره‌مندی از کارگاه‌های آموزشی، از جاذبه‌های گردشگری شیراز بازدید کرده و به زیارت حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) مشرف شدند.

در آیین اختتامیه این رویداد از تعدادی از خانواده‌های معظم شهدا تجلیل شد.