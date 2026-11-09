پویش روایت‌گری «عیسای مایوس» با محوریت روایت‌های شخصی از عبور از بن‌بست‌ها و غلبه بر ناامیدی، در آستانه سالگرد رحلت علامه محمدحسین طباطبایی، توسط انتشارات زائر آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علی‌ها آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، آقای محمد ادهمی مدیر انتشارات زائر آستان مقدس از آغاز پویش روایت‌گری «عیسای مایوس» خبر داد.

وی گفت: عبارت «عیسای مایوس» برگرفته از تعبیر عرفانی «مأیوس از خودتان باشید که عیسی شد» است؛ یعنی رها شدن از خودبینی و تکیه بر توانایی‌های شخصی و پناه بردن خالصانه به درگاه الهی، که این پویش فرصتی است تا شرکت‌کنندگان تجربه‌های خود از تقابل با ناامیدی، رها شدن از خود و یافتن روزنه امید را با دیگران به اشتراک بگذارند.

مدیر انتشارات زائر با اشاره به اینکه این پویش در آستانه ۲۴ آبان، سالگرد رحلت علامه محمدحسین طباطبایی برگزار می‌شود افزود: این رویداد فرصتی است تا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این مفسر بزرگ قرآن کریم و صاحب تفسیر شریف «المیزان»، مخاطبان را با سیره عملی و سلوک عرفانی ایشان که الگویی از توکل و رهایی از خود است، بیشتر آشنا کند.

آقای ادهمی گفت: رمان «عیسای مایوس» نیز روایتی داستانی از زندگی این اندیشمند بزرگ است که توسط انتشارات زائر منتشر شده و با اقتباس از سخن استادش سید علی قاضی، نام‌گذاری شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند داستان و روایت خود از غلبه بر این بن‌بست‌ها را برای دبیرخانه پویش ارسال کنند.

جوایز این پویش ۱۰ مجموعه تبرکی نفیس حرم مطهر برای ۱۰ روایت برگزیده در نظر گرفته شده است.

علاقه‌مندان تا ۲۱ آبان فرصت دارند روایت‌های خود را به آدرس @FATEMIBOOK در پیام‌رسان ایتا ارسال کنند.