مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد از فعالیت ۱۱۱ کتابخانه عمومی با ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار جلد کتاب خبر داد و گفت: همزمان با هفته کتاب، برنامه‌های متنوع فرهنگی و سیزدهمین نمایشگاه کتاب استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رفیعی گفت: در شاخص های کتابخانه ای استان یزد وضعیت بسیار مناسبی را دارد، در استان صد و یازده باب کتابخانه عمومی داریم که به ازای هر بیست و پنج هزار نفر تقریباً دو باب کتابخانه در استان وجود دارد، دو میلیون و ششصد هزار جلد کتاب در کتابخانه‌های عمومی استان است که به ازای هر یزدی دو جلد کتاب در کتابخانه‌های عمومی است. هشتاد و سه هزار نفر عضو کتابخانه‌های عمومی استان هستند که تقریباً شش و نیم درصد جمعیت استان عضو فعال کتابخانه‌های عمومی هستند و از لحاظ زیربنا هم شصت و شش هزار مترمربع زیربنای کتابخانه‌های عمومی هست که ما به ازای هر صد نفر پنج مترمربع تقریباً فضای کتابخانه داریم.در همه این شاخص هایی که خدمتتون عرض کردم جز امانت کتاب حالا ما رتبه دوم را داریم در بقیه شاخص ها، الحمدلله استان رتبه اول را دارد.

وی ادامه داد: دو کتابخانه سیار در سال‌های اخیر اضافه کردیم که به بیست و شش نقطه جدید خدمت بدهند، یعنی در کتابخانه‌های عمومی استان ما صد و سی و شش نقطه خدمتی داریم که وضعیت بسیار مناسبی است که ان‌شاءالله دو باب کتابخانه سیار هم به این کتابخانه‌ها در هفته ی کتاب ان‌شاءالله اضافه خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد گفت: در طول هفته ی کتاب برنامه‌های متنوعی را در سطح استان، در کتابخانه‌های عمومی استان تدارک دیدیم. نشست شبستان فرهنگ را فردا شب در کتابخانه مرکزی یزد ساعت هجده داریم، چهارشنبه پاتوق یار مهربان را داریم که مجمع استعدادهای درخشان دانش آموزان می آیند، در محوطه ی کتابخانه مرکزی یزد ما پاتوق کتاب را داریم و فروش کتابهای دست دوم دانش آموزان را که مدارس هم بازدید می‌کنند.

رفیعی ادامه داد: روز جمعه ویژه برنامه ی شب شعر در کتابخانه ی مرکزی یزد را داریم . رونمایی کتاب زندان شیشه ای را داریم در محل نمایشگاه کتاب استان یزد که در هفته ی کتاب برگزار میشود. برای مراسمی که در استان بیست و ششم ماه داریم، هم در بافق ویژه برنامه شعری را داریم شاعر برجسته کشور عبدالجبار کاکایی را دعوت کردیم، افتتاحیه کتابخانه و بازبهره‌برداری مجدد از کتابخانه طباطبایی هست که بازطراحی شده را داریم. همچنین اولین مرکز مبادله کتاب در استان که داد و ستد کتاب را دارد انجام می‌دهد، ان‌شاءالله راه‌اندازیش را در هفته کتاب داریم. کلی هم برنامه متنوع در کتابخانه‌های عمومی ان‌شاءالله اجرا خواهد شد.

وی گفت: یک اتفاق خوبی هم که در هفته کتاب می‌افتد من از همشهریان عزیز می خواهم که کتاب‌هایی را که امانت گرفته‌اند از کتابخانه‌های عمومی و دیرکرد دارد در این هفته به کتابخانه‌های عمومی برگردانند، از بیست و سوم تا بیست و نهم آبان‌ماه نود درصد جرایم دیرکردش بخشیده می‌شود.

رفیعی افزود: سیزدهمین نمایشگاه، تنها نمایشگاه کتاب استانی که در هفته کتاب برگزار می‌شود در سطح کشور، نمایشگاهی است که در یزد برگزار می‌شود که از بیست و دوم آبان‌ماه شروع می‌شود و تا بیست و نهم ادامه دارد، نهاد کتابخانه‌های عمومی هم یک غرفه‌ای را در محل نمایشگاه خواهد داشت که در محل نمایشگاه دائمی استانی یزد برگزار می‌شود آنجا خدماتی که در کتابخانه عمومی، خدمات نوینی را که داریم ارائه می‌دهیم.