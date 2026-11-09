به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیر حسابرسی مالیاتی مهاباد گفت: سه طرح عمرانی، بهداشتی و اداری امسال وارد طرح نشان‌دار کردن مالیات شده‌اند. جعفر محمود نژاد اقدمی افزود: طرح احداث و بهسازی راه روستایی گاگش علیا، احداث مرکز جامع سلامت و بهداشت منطقه پشت‌تپ و تجهیز ساختمان اداری ثبت اسناد و املاک از طرح‌های نشان‌دار مالیات در مهاباد هستند. وی اضافه کرد: بیش از ۲۳۸ میلیارد تومان نیز امسال از محل درآمد‌های مالیاتی به شهرداری، دهیاری‌ها، فرمانداری و امورعشایری مهاباد پرداخت شده است. به گفته محمود نژاد اقدمی؛ سهم شهرداری ۱۸۱ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان، دهیاری‌ها ۸۶ میلیارد و چهارصد میلیون تومان و ۳ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان هم به فرمانداری و امور عشایری اختصاص یافت.

مدیر حسابرسی امور مالیاتی مهاباد همچنین از تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی سال ۱۴۰۵ خبر داد.