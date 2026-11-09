به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت گاز استان تهران، به دنبال انتشار مطالبی درباره اجرای عملیات تعمیرات اساسی شبکه گازرسانی و قطع ۱۰ ساعته جریان گاز مشترکان این منطقه، به اطلاع شهروندان و مشترکان گاز می‌رساند، هیچ‌گونه اطلاعیه‌ای از سوی این شرکت در خصوص قطع گاز محدوده قلعه‌میر صادر نشده و خبر منتشرشده در این زمینه صحت ندارد.

بر این اساس، هیچ برنامه‌ای برای قطع جریان گاز مشترکان این محدوده در روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه وجود ندارد و گاز منطقه طبق روال عادی برقرار خواهد بود.

شرکت گاز استان تهران از رسانه‌ها درخواست می‌کند اخبار و اطلاعات مرتبط با فعالیت‌ها و خدمات این شرکت را پیش از انتشار، از طریق مبادی رسمی و روابط عمومی پیگیری کنند تا از انتشار اخبار نادرست و ایجاد نگرانی در میان شهروندان جلوگیری شود.