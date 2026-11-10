به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، ‌فرمانده ناحیه مقاومت سپاه جغتای گفت: پیکر مطهر این شهید گمنام که در منطقه عملیاتی شلمچه تفحص شده است، امروز وارد شهرستان جغتای شد تا به مدت ۲۴ ساعت و در قالب ۱۲ برنامه محوری، میهمان مردم ولایتمدار این منطقه باشد.

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سرهنگ پاسدار محمدعلی یاوری افزود: تشییع در روستا‌های خسروشیر، خداشاه، کلاته گز و برگزاری یادواره در روستای محمدآباد از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در بخش هلالی جغتای است.

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وی افزود: همچنین برای بهره‌مندی عموم مردم مشتاق، پیکر مطهر شهید به میدان امام خامنه‌ای منتقل شده است و پس از برگزاری «قرار شبانه میدان»، بر دوش مردم، آیین «شبی با شهید» در محل مسجد امام حسن مجتبی (ع) برگزار خواهد شد.

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فرمانده سپاه جغتای از برگزاری ویژه برنامه‌های دانش‌آموزی و فرهنگی خبر داد و گفت: آیین یادواره شهدایی با حضور دانش‌آموزان خبرنگار و فرهنگیان در سالن ورزشی شهید برونسی شهر جغتای برگزار می‌شود. همچنین حضور در برنامه هفتگی «اخلاق مدیران» در مسجد جامع با حضور مدیران و کارکنان ادارات و سخنرانی امام جمعه شهرستان، از دیگر برنامه‌های این سفر معنوی خواهد بود.

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پیکر مطهر این شهید گمنام پس از تشییع نمادین با حضور پرشور مردم و دانش‌آموزان در روستای زرقان، برای تشییع در روز شهادت حضرت زهرا (س) به مرکز استان و سپس برای خاکسپاری به شهرستان خواف منتقل خواهد شد.