معاون بازرسی و نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان از اجرای طرح به‌روزرسانی موجودی کالا در سامانه جامع انبار‌ها خبر داد و بر ضرورت ثبت و به‌روزرسانی دقیق اطلاعات توسط فعالان اقتصادی مشمول تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛حسین منصوری گفت: در صورت دریافت پیامک از سوی پشتیبان سامانه جامع انبار‌ها مبنی بر لزوم به‌روزرسانی موجودی و غیرفعال شدن واحد مشمول، کاربران باید با نام کاربری و رمز عبور خود وارد سامانه جامع انبار‌ها شده و از طریق گزینه «به‌روزرسانی موجودی» در نوار سمت راست سامانه، نسبت به تعیین تکلیف کالا‌هایی که نیازمند به‌روزرسانی هستند، اقدام کنند.

وی افزود: پس از انجام مراحل یادشده، سامانه به‌صورت خودکار و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت فعال خواهد شد. در صورتی که پس از این مدت دسترسی واحد برقرار نشود، لازم است موضوع از طریق ادمین سامانه جامع انبار‌ها پیگیری شود.

منصوری با تأکید بر ضرورت ثبت و به‌روزرسانی مستمر اطلاعات در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبار‌ها افزود: تمامی فعالان اقتصادی مشمول باید از به‌روز بودن اطلاعات ثبت‌شده و تطابق آمار موجودی کالا در سامانه‌ها با موجودی فیزیکی انبار‌های خود اطمینان یابند.

معاون بازرسی و نظارت اداره کل صمت استان زنجان گفت: در صورت عدم ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات در مهلت تعیین‌شده، سامانه واحد‌های مشمول غیرفعال شده و مغایرت‌ها و تخلفات احتمالی در چارچوب تبصره ۴ ماده ۱۸ و ماده ۶ مکرر ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، می‌تواند منجر به تشکیل پرونده تعزیری شود.

وی در پایان از فعالان اقتصادی خواست با مراجعه مستمر به سامانه‌های مربوطه و ثبت دقیق اطلاعات، از بروز مشکلات احتمالی در فعالیت واحد‌های خود جلوگیری کنند.