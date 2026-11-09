به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر سه شهید به بیمارستان‌های غزه منتقل شده است که دو نفر از آنان به تازگی به شهادت رسیده‌اند و یک نفر نیز بر اثر شدت جراحات قبلی به شهادت رسید. همچنین در این مدت ۱۵ نفر زخمی شده‌اند.

از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، ۱۶۱۳ نفر به شهادت رسیده، ۵۸۳۳ نفر زخمی شده و پیکر ۸۴۹ شهید از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

همچنین شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ به ۷۴ هزار و ۶۴۳ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۹۶۲ نفر رسید.

وزارت بهداشت غزه افزود: در پی ریزش یک تپه‌های شنی بر روی چادر‌های آوارگان، چهار نفر از جمله ۳ کودک و یک زن جان باختند. با احتساب این موارد، شمار قربانیان ناشی از فروریختن ساختمان‌ها و ریزش تپه‌های شنی به ۵۶ نفر افزایش یافت.