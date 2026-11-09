شرکت متا قابلیت تشخیص سن کاربران با هوش مصنوعی را در سراسر جهان گسترش می‌دهد تا نوجوانانی را که با وارد کردن تاریخ تولد جعلی خود را بزرگسال معرفی کرده‌اند، شناسایی و به‌طور خودکار مشمول محدودیت‌های حساب نوجوانان کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از ورج، اینستاگرام با استفاده از فناوری هوش مصنوعی، سن تقریبی کاربران را از طریق بررسی فعالیت حساب‌ها، نوع محتوای مورد تعامل و نشانه‌های موجود در عکس‌ها و ویدیو‌های منتشرشده تشخیص می‌دهد.

این فناوری همچنین پیام‌های تبریک تولد دریافتی کاربران و برخی ویژگی‌های ظاهری مانند قد و ساختار استخوان‌بندی را برای تخمین سن بررسی می‌کند.

بر اساس این سازوکار، حساب کاربرانی که کمتر از ۱۳ سال تشخیص داده شوند، حذف می‌شود؛ چراکه ۱۳ سال حداقل سن مجاز برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی متاست. کاربران ۱۳ تا ۱۷ سال نیز، حتی در صورت ثبت تاریخ تولد جعلی، به‌طور خودکار به حساب نوجوانان منتقل می‌شوند.

حساب‌های نوجوانان به‌صورت پیش‌فرض خصوصی هستند و محدودیت‌هایی برای مشاهده محتوا و دریافت پیام از افراد ناشناس دارند. همچنین کاربران ۱۶ ساله و کم‌سن‌تر برای تغییر تنظیمات حفاظتی این حساب‌ها به اجازه والدین یا سرپرست قانونی نیاز دارند.

متا پیش‌تر قابلیت‌های تشخیص سن مبتنی بر هوش مصنوعی را در آمریکا، اتحادیه اروپا و برزیل راه‌اندازی کرده بود و اکنون قصد دارد دامنه اجرای آن را به سراسر جهان گسترش دهد. این شرکت همچنین در استرالیا از سیگنال محدوده سنی اپل به‌عنوان روشی تکمیلی برای تشخیص سن کاربران استفاده می‌کند.