مردم شهرستان میبد به عشق حضرت فاطمه (س) و وطن عزیزمان ایران گذری فاطمی برپا کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسئول برگزاری گذر فاطمی گفت: گذر فاطمی در شهرستان میبد با حضور ۲۲ موکب فرهنگی و پذیرایی و به همت هیات جان نثاران حسینی حسینیه اعظم خانقاه برگزار شد.



مرتضی صفدری زاده افزود: موکب داران با هزینه مردمی در این موکب‌ها عشق و ارادت خود را حضرت فاطمه (س) و کشورعزیزمان ایران ابراز کردند.



وی ادامه داد: ویزیت رایگان با حضور پزشکان، نمایشگاه کتاب و آثار هنرمندان میبدی با تخفیف ۸۰ درصد، مشاوره خانواده و ازدواج از جمله غرفه هایی است که در این گذر فاطمی میزبان مردم است.