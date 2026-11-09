به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، در نشست شورای شد آمد مهاباد، سرهنگ اسماعیل کیکاووس فرمانده پلیس راه مهاباد گفت: ۳۶ نفر در تصادفات جاده‌ای مهاباد امسال جان خود را ازدست داده‌اند، آماری قابل تامل که نشان می‌دهد شمار جان‌باختگان تصادفات در حوزه استحفاظی پلیس راه مهاباد از آغاز امسال تاکنون، ۱۰ درصد افزایش یافته است.

سرهنگ حمید بختیاریان، رئیس پلیس راهور مهاباد هم در این نشست گفت: تصادفات جرحی و خسارتی درون شهری مهاباد هم به ترتیب ۵۷ و ۵۰ درصد کمتر از پارسال بوده درحالیکه آمار تصادفات فوتی بدون تغییر در مقایسه با پارسال است.

بابک رستم پور، شهردار مهاباد هم در این نشست از انجام کار‌های مطالعاتی و مقدماتی برای اصلاح هندسی میدان ماموستا هیمن خبر داد.

تامین و ذخیره دو هزار و ۴۰۰ تن شن و نمک برای برفروبی و بازگشایی راه¬ها در مواقع اضطراری، دیگر خبر این نشست بود که رحمت نویدی‌نیا، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مهاباد اعلام کرد.

خسرو کردپور معاون برنامه‌ریزی و توسعه ویژه مهاباد فرهنگ‌سازی در خصوص رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی به منظور کاهش تصادفات و خسارت‌های ناشی از آن نیز مطالبه اصلی شورای شدآمد مهاباد دانست.