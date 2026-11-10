هنرمند کاشی‌کار اصفهانی با ۳۸ سال سابقه فعالیت هنری، در تازه‌ترین اثر خود، تصاویر شهدای دانش‌آموز میناب را بر دل کاشی نقش زده تا یاد و خاطره این شهدا را با زبان هنر ماندگار کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بهروز ثابت‌راسخ، هنرمند اصفهانی، سال‌هاست کاشی را به بستری برای ثبت خاطره‌ها و روایت فرهنگ ایثار و شهادت تبدیل کرده است.

وی در تازه‌ترین اثر هنری خود، با نقش‌آفرینی چهره شهدای دانش‌آموز میناب بر کاشی، تلاش کرده است نام و یاد این دانش‌آموزان شهید را در حافظه نسل‌های آینده زنده نگه دارد.

ثابت‌راسخ که ۳۸ سال در عرصه کاشی‌کاری فعالیت دارد، هنر خود را تنها به خلق نقش و نگار محدود نکرده، بلکه از کاشی به‌عنوان ابزاری برای روایت ماندگاری و انتقال ارزش‌ها و خاطرات به نسل‌های آینده بهره می‌گیرد.

این اثر هنری، جلوه‌ای از پیوند هنر سنتی کاشی‌کاری با فرهنگ ایثار و شهادت و تلاشی برای پاسداشت یاد و نام شهدای دانش‌آموز میناب است.