رئیس سازمان هواشناسی کشور از رشد ۵۵ درصدی بارش‌ها نسبت به میانگین بلندمدت در پی بارندگی‌های اخیر خبر داد و گفت: بارش‌های کشور تا نیمه آذر در محدوده نرمال یا بیش از نرمال پیش‌بینی می‌شود.



سحر تاجبخش در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به فعالیت سامانه بارشی اخیر در بخش گسترده‌ای از کشور افزود: بیشترین بارش‌ها در مناطق زاگرس مرکزی به‌ویژه استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شرق خوزستان و جنوب لرستان ثبت شده است.

او با بیان اینکه ایستگاه کوهرنگ با ثبت حدود ۲۹۶ میلی‌متر بارش طی دو تا سه روز بیشترین میزان بارندگی را داشته است، افزود: در برخی ایستگاه‌های وزارت نیرو در این مناطق نیز بارش بیش از ۳۰۰ میلی‌متر گزارش شده است.

رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: در ایستگاه شول‌آباد لرستان بیش از ۲۲۰ میلی‌متر و در ایستگاه‌های بالادست تهران از جمله اوشان، باغگل و پس‌قلعه بیش از ۱۸۰ میلی‌متر بارش ثبت شده است. میزان بارش در ایستگاه مهرآباد تهران نیز طی همین مدت به حدود ۴۶ میلی‌متر رسید.

تاجبخش با اشاره به اینکه فعالیت سامانه‌های بارشی از نیمه شهریور تا آبان شرایط مناسبی را در کشور ایجاد کرده است، افزود: از اردیبهشت امسال اثر سامانه‌های دورپیوندی بر منطقه غرب آسیا رصد می‌شد و پیش‌بینی‌ها از احتمال ۷۰ درصدی وقوع بارش‌های قابل توجه حکایت داشت.

او افزود: با وجود تأخیر در آغاز بارش‌های پاییزی نسبت به زمان مورد انتظار، فعالیت سامانه‌های اخیر تا حد زیادی مطابق پیش‌بینی‌های هواشناسی بوده است.

رئیس سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه برخی مناطق همچنان با کمبود بارش مواجه‌اند، گفت: استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، یزد و سمنان همچنان کمتر از میانگین بلندمدت بارش دریافت کرده‌اند. استان‌های گیلان و مازندران نیز با وجود بارش‌های اخیر، هنوز با کمبود بارش روبه‌رو هستند.

تاجبخش خراسان رضوی را از دیگر استان‌های نیازمند بارش دانست و افزود: سامانه فعال در روز‌های آینده می‌تواند بخشی از کمبود بارش در این استان را جبران کند.

او با اشاره به تفاوت شرایط بارشی امسال با سال گذشته گفت: در سال آبی گذشته تا حدود نیمه آذرماه در بیشتر استان‌های کشور بارش قابل توجهی ثبت نشده بود، اما امسال تقریباً همه استان‌ها شرایط بارشی بهتری را تجربه کرده‌اند.

رئیس سازمان هواشناسی کشور همچنین با قدردانی از هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، مدیریت بحران و امداد و نجات در جریان فعالیت سامانه اخیر افزود: با تدابیر وزیر راه و شهرسازی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول تلاش شد این سامانه با حداقل خسارات و تلفات احتمالی پشت سر گذاشته شود.

تاجبخش درباره وضعیت بارش‌ها در هفته‌های آینده نیز گفت: بر اساس الگو‌های پیش‌بینی بلندمدت، انتظار می‌رود بارش‌ها تا حدود نیمه آذر در محدوده نرمال یا حداکثر بیش از نرمال باشد.

او افزود: سامانه فعلی در شرق مازندران و گلستان فعال خواهد بود و به‌تدریج شمال خراسان رضوی و خراسان شمالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همزمان سامانه دیگری بخش‌هایی از جنوب کشور از جمله استان‌های بوشهر، فارس و کرمان و تا حدی خراسان جنوبی را با بارش مواجه خواهد کرد.

رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: پس از عبور این سامانه‌ها، از روز جمعه تا چند روز هوای نسبتاً آرامی در بیشتر مناطق کشور پیش‌بینی می‌شود و از اواسط هفته آینده سامانه دیگری عمدتاً سواحل دریای خزر را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

تاجبخش در پایان درباره احتمال تکرار بارش‌های گسترده اخیر گفت: بر اساس الگو‌های فعلی، طی حدود ۱۰ روز آینده سامانه بارشی جدی و گسترده‌ای مشابه سامانه اخیر پیش‌بینی نمی‌شود و فعالیت سامانه‌ها بیشتر به شکل پراکنده در سواحل دریای خزر و بخش‌هایی از جنوب کشور خواهد بود.