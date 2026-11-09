به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ میثم حعفرزاده، مدیرعامل گروه توسعه انرژی نفت و گاز لاوان در حاشیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق در جمع خبرنگاران با بیان اینکه عبور از ناترازی برق با توسعه صرف نیروگاهی یک خطای راهبردی است، اظهار کرد: بحران ناترازی برق در ایران دیگر یک چالش مقطعی تابستانه نیست، بلکه زنگ خطری برای مهندسی مجدد زنجیره ارزش در صنعت انرژی کشور است.

وی با تأکید بر ناکارآمدی رویکرد سنتیِ «صرفِ احداث نیروگاه‌های جدید» تصریح کرد: حل ریشه‌ای این ناترازی مستلزم اجرای هم‌زمان یک سبد سیاستی هماهنگ شامل افزایش راندمان، تنوع‌بخشی به منابع، کاهش تلفات شبکه و مدیریت هوشمند تقاضا است.

ملاحظات فنی در توسعه تجدیدپذیر‌ها و چالش سنگین «ذخیره‌سازها»

به گفته مدیرعامل گروه توسعه انرژی نفت و گاز لاوان، ایران با برخورداری از پتانسیل تابش بالا و مناطق بادخیز، مزیت رقابتی بالایی در انرژی‌های پاک دارد؛ اما موفقیت در این حوزه نیازمند شاخص‌های ارزیابیِ مبتنی بر «ظرفیت‌های متصل به شبکه و انرژی واقعیِ تزریق‌شده» است.

جعفرزاده با بیان اینکه اگرچه نیروگاه‌های خورشیدی بار‌های پیک روز را تعدیل می‌کنند، اما قابلیت اتکای آنها به شدت وابسته به ضریب بار شبکه و شرایط جوی است، افزود: با این حال، الزام به افزودن سامانه‌های ذخیره‌ساز انرژی (BESS) به نیروگاه‌های بزرگ خورشیدی برای پایداری‌سازیِ توان خروجی، هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه (CAPEX) را به‌طور چشمگیری افزایش داده و مطالعات امکان‌سنجی (FS) و شاخص‌های بازگشت سرمایه پروژه را دچار تغییرات و چالش‌های جدی می‌کند؛ موضوعی که نیازمند بازنگری در مدل‌های تعرفه‌گذاری و حمایت‌های مالی است.

دو گلوگاه کلیدی در زنجیره اجرای پروژه‌های پاک

وی با بیان اینکه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با دو چالش مهندسی و اقتصادی مواجه است، گفت: یکی از این موارد تأمین مالی و اقتصاد پروژه است، نیاز به افق‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت، ثبات در تنظیم‌گری (Regulation)، تضمین بازگشت سرمایه با وجود هزینه‌های بالای تجهیزات ذخیره‌سازی و تسهیل فرآیند‌های خرید تضمینی برق جز مواردی بوده که باید مورد توجه قرار بگیرد.

به گفته مدیرعامل گروه توسعه انرژی نفت و گاز لاوان مدیریت زنجیره تأمین تجهیزات یکی دیگر از چالش بوده و این در حالی است که چالش‌های تأمین صفحه‌ها، اینورترها، سامانه‌های ذخیره و تجهیزات اتصال به شبکه، ضرورت هم‌زمانِ توسعه توان مهندسی داخلی و کنترل کیفیت را برجسته می‌سازد.

هدف‌گذاری ۳۰۰۰ مگاواتی لاوان؛ گامی در زمینه امنیت انرژی

جعفرزاده با اشاره به هدف‌گذاری ۳۰۰۰ مگاواتی این هلدینگ در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اعلام کرد: اجرای این پروژه‌ها با رویکرد آمایش سرزمین، شناسایی اراضی مستعد و بهینه‌سازی مدل‌های مالی در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل گروه توسعه انرژی نفت و گاز لاوان بیان کرد: عبور از بحران انرژی نیازمند تصمیم‌سازی‌های بلندمدت، انسجام بین‌دستگاهی و ایجاد اکوسیستمی جذاب برای جذب سرمایه‌گذاران است تا چالش‌های اقتصادی و فنیِ احداث نیروگاه‌های پاک به حداقل رسانده شود.