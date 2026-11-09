مراسم استقبال و وداع با پیکر مطهر ۲ شهید گمنام، همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، در شهرستان رودبار برگزار شد.

استقبال و وداع با پیکر مطهر ۲ شهید گمنام در رودبار استقبال و وداع با پیکر مطهر ۲ شهید گمنام در رودبار استقبال و وداع با پیکر مطهر ۲ شهید گمنام در رودبار استقبال و وداع با پیکر مطهر ۲ شهید گمنام در رودبار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در این مراسم که با حضور مردم و مسئولان شهرستان رودبار برگزار شد، پیکر مطهر شهدا در سپاه ناحیه رودبار و حوزه علمیه خواهران این شهرستان مورد استقبال و بدرقه معنوی قرار گرفت.

جمعی از مردم شهیدپرور شهرستان رودبار با حضور در این مراسم، یاد و خاطره شهدای گران‌قدر را گرامی داشته و با ادای احترام به مقام والای شهیدان، بر پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کردند.