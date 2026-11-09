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بیش از ۴۰۰ نقطه جمعیتی در استان کرمان تعیینتکلیف نشدهاند که پرونده آنها در دست بررسی است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،عباس علیپورمدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور با تأکید بر اولویت رسیدگی به مناطق محروم در شرق و جنوب کشور گفت: بیش از ۴۰۰ نقطه جمعیتی در استان کرمان تعیینتکلیف نشدهاند که پرونده آنها در دست بررسی است و پنج طرح تقسیماتی مطرحشده در شرق استان نیز با همکاری مسئولان استانی پیگیری خواهد شد.
در نشست بررسی مسائل تقسیمات کشوری با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان در بم:ایجاد هر سطح جدید تقسیماتی باید مراحل کارشناسی و بررسی در شهرستان، استان، وزارت کشور، کمیسیون سیاسی دولت و هیئت وزیران را طی کند؛ بنابراین ارائه طرحهای دقیق و کارشناسیشده برای جلوگیری از مشکلات حقوقی و اجرایی ضروری است.
تغییرات در پهنههای سرزمینی به مطالعات عمیق و همهجانبه نیاز دارد و نمیتوان بدون بررسی ابعاد مختلف، فقط با ترسیم یک خط مرزی تصمیمگیری کرد.
مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور با همراهی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان، از بخشهای گلباف و راین بازدید کرد تا شرایط و روند ارتقای این دو بخش به شهرستان را بررسی کند.
در این بازدید، عباس علیپور و کارشناسان همراه، ظرفیتها و شرایط موجود در گلباف و راین را بررسی و با مسئولان محلی درباره الزامات، ضوابط و فرایندهای قانونی ارتقاء به شهرستان ه تبادل نظر کردند.
این بازدید برای بررسی میدانی شرایط و پیگیری موضوع ارتقای گلباف و راین به شهرستان انجام شد.