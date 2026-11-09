به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،عباس علیپورمدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور با تأکید بر اولویت رسیدگی به مناطق محروم در شرق و جنوب کشور گفت: بیش از ۴۰۰ نقطه جمعیتی در استان کرمان تعیین‌تکلیف نشده‌اند که پرونده آنها در دست بررسی است و پنج طرح تقسیماتی مطرح‌شده در شرق استان نیز با همکاری مسئولان استانی پیگیری خواهد شد.

در نشست بررسی مسائل تقسیمات کشوری با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان در بم:ایجاد هر سطح جدید تقسیماتی باید مراحل کارشناسی و بررسی در شهرستان، استان، وزارت کشور، کمیسیون سیاسی دولت و هیئت وزیران را طی کند؛ بنابراین ارائه طرح‌های دقیق و کارشناسی‌شده برای جلوگیری از مشکلات حقوقی و اجرایی ضروری است.

تغییرات در پهنه‌های سرزمینی به مطالعات عمیق و همه‌جانبه نیاز دارد و نمی‌توان بدون بررسی ابعاد مختلف، فقط با ترسیم یک خط مرزی تصمیم‌گیری کرد.

مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور با همراهی معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان، از بخش‌های گلباف و راین بازدید کرد تا شرایط و روند ارتقای این دو بخش به شهرستان را بررسی کند.

در این بازدید، عباس علیپور و کارشناسان همراه، ظرفیت‌ها و شرایط موجود در گلباف و راین را بررسی و با مسئولان محلی درباره الزامات، ضوابط و فرایند‌های قانونی ارتقاء به شهرستان ه تبادل نظر کردند.

این بازدید برای بررسی میدانی شرایط و پیگیری موضوع ارتقای گلباف و راین به شهرستان انجام شد.