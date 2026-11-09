به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مهاباد گفت: با آغاز بارش‌های پاییزی و سردتر شدن هوا، پنجاه نفر از راهداران شهرستان با استقرار در چهار راهدارخانه، آماده ارائه خدمات به مسافران و درراه ماندگان هستند. رحمت نویدی نیا افزود: اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مهاباد نیز امسال با ۶ گروه راهداری آماده ارائه خدمات، بازگشایی و ایمن‌سازی مسیر‌ها در زمان بارش هستند. وی افزود: بیش از دو هزار تن نمک و ماسه نیز در راهدارخانه‌های مهاباد ذخیره‌سازی شده است. به گفته رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مهاباد؛ ۷۵ تیم راهداری آذربایجان‌غربی برای بارش‌های پاییزی و زمستانی آماده‌باش هستند.