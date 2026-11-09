معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل از برنامه‌ریزی برای ورود خودرو‌های برقی به ناوگان خدمات عمومی خبر داد و گفت: از ظرفیت منطقه آزاد تجاری و صنعتی برای واردات خودرو‌ها استفاده خواهد شد.

ورود خودرو برقی به حمل و نقل عمومی اردبیل برنامه‌ریزی شد

ورود خودرو برقی به حمل و نقل عمومی اردبیل برنامه‌ریزی شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی استانداری اردبیل، فرهاد سبحانی روز دوشنبه در شورای ترافیک استان اظهار کرد: همگام با سیاست‌های وزارت نیرو و شرکت توانیر در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی و گسترش استفاده از انرژی‌های پاک، ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه ناوگان خودرو‌های برقی در اردبیل در دستور کار قرار گرفته است.

وی بر اصلاح نقاط حادثه‌خیز، تعریف مسیر‌های جایگزین، ورود ناوگان خدمات عمومی برقی، اقدامات ایمنی در تقاطع‌ها و توجه به پیوست اجتماعی در اجرای طرح‌های فنی تاکید کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل شناسایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز درون‌شهری و برون‌شهری را از دیگر محور‌های پیگیری مدیریت ترافیک استان ذکر کرد.

سبحانی با اشاره به لزوم کاهش تصادفات و سوانح رانندگی افزود: تعریف مسیر‌های جایگزین و اجرای مصوبات کمیته فنی در مناطق مختلف استان ضروری است.

وی ساماندهی میدان نیار و زیرگذر جدید آقاباقر شهر اردبیل را از دیگر موضوعات مطرح شده در شورای ترافیک دانست و بر انجام مطالعات تکمیلی و نصب علایم مورد نیاز برای ایمن‌سازی این مسیر‌ها تاکید کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل افزود: تسهیل عبور و مرور و روان‌سازی ترافیک در این دو محدوده مستلزم اجرای اقدامات فنی و ایمنی است و در اجرای طرح‌های فنی و عمرانی هم لحاظ کردن مسائل و پیوست اجتماعی و مردمی باید مورد توجه باشد.