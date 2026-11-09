به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سردار زهرایی در نشست توجیهی طرح «کمر بسته» بسیج سازندگی فارس با بیان این مطلب اظهار داشت: هم‌اکنون ۶۲ هزار گروه جهادی با جمعیتی نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به‌صورت مستمر در عرصه‌های گوناگون فعالیت شبکه‌ای دارند و تاکنون موفق شده‌اند آبرسانی آب آشامیدنی به بیش از ۳۱۰۰ روستا و اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری در بیش از ۳ میلیون هکتار از اراضی کشور را به سرانجام برسانند.

وی با تمجید ویژه از عملکرد استان فارس تصریح کرد: استان فارس با وجود وسعت زیاد، نه‌تنها تعهدات خود را به نحو احسن اجرا کرده، بلکه توانسته است در بیش از ۴۰۰ روستا طرح آبرسانی را به اتمام برساند که این رقم معادل یک‌ونیم برابر تعهد اولیه استان است؛ ضمن آنکه جهادگران این خطه همواره در امدادرسانی به سایر نقاط کشور نیز پیش‌قدم بوده‌اند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با برشمردن سایر ابعاد خدمت‌رسانی این شبکه مردمی خاطرنشان کرد: اقتصاد و اشتغال، اعطای تسهیلات کم‌بهره، تکمیل زنجیره ارزش، خدمات عمومی، نهال‌کاری، اجرای طرح هزار جهیزیه و بسته‌های معیشتی، طرح‌های عمران و زیرساخت، سازندگی و پیشرفت، طرح‌های آبخیز تا جالیز و آبرسانی روستایی، از محور‌های اصلی فعالیت مستمر گروه‌های جهادی به شمار می‌رود.