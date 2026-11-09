دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان و فرمانده انتظامی استان بر تقویت تعامل و هماهنگی میان دستگاه قضایی و مجموعه انتظامی با هدف ارتقای امنیت عمومی و پیشگیری از وقوع جرم تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در دیدار سردار عبدالوهاب حسنوند، فرمانده انتظامی استان اصفهان، با مصطفی مظاهری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، بر توسعه همکاری‌های مشترک، تقویت اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه و برخورد قانونی با مخلان نظم و امنیت عمومی تأکید شد.

سردار حسنوند در این دیدار با اعلام آمادگی فرماندهی انتظامی استان برای تداوم همکاری نزدیک با دستگاه قضایی گفت: پلیس و دستگاه قضایی در مسیر تأمین امنیت و آرامش مردم مسئولیت مشترکی دارند و تعامل مستمر این دو مجموعه، زمینه ارتقای اثربخشی اقدامات مقابله با جرائم و آسیب‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.

وی همچنین گزارشی از عملکرد و دستاورد‌های پلیس استان در حوزه‌های انتظامی، ترافیکی، مبارزه با مواد مخدر، مقابله با سرقت و جرائم سایبری ارائه کرد و افزود: مجموعه انتظامی با بهره‌گیری از ظرفیت پلیس‌های تخصصی و مشارکت مردم، اقدامات گسترده‌ای برای ارتقای امنیت عمومی انجام داده است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با تأکید بر برخورد قانونی با قانون‌شکنان و مخلان نظم عمومی تصریح کرد: صیانت از آرامش جامعه و حقوق شهروندان از اولویت‌های پلیس است و با افرادی که امنیت مردم را خدشه‌دار کنند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

در ادامه این دیدار، مصطفی مظاهری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان، با تأکید بر ضرورت تقویت اقدامات فرهنگی و اجتماعی گفت: برخورد انتظامی به‌تنهایی پاسخگوی همه آسیب‌ها و جرائم نیست و تقویت فعالیت‌های فرهنگی، آگاه‌سازی عمومی و اقدامات پیشگیرانه می‌تواند زمینه کاهش وقوع جرم را فراهم کند.

وی افزود: پیشگیری فرهنگی باید در کنار اقدامات قضایی و انتظامی مورد توجه قرار گیرد و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و برنامه‌های آموزشی و اجتماعی در کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر است.

دادستان مرکز استان اصفهان همچنین بر حمایت از اقدامات قانونی پلیس، هماهنگی در پیگیری پرونده‌های مرتبط با امنیت عمومی و توسعه همکاری‌های سازمانی تأکید کرد.

در پایان این دیدار، دو طرف بر استمرار تعامل و هم‌افزایی ظرفیت‌های قضایی و انتظامی و اجرای برنامه‌های مشترک برای پیشگیری از جرم و ارتقای امنیت و آرامش شهروندان تأکید کردند.