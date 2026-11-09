به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر‌ماه سال ۱۴۰۵ اعلام شد.

به اطلاع متقاضیانی که در پذیرش دوره‌های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه سال ۱۴۰۵ ثبت‌نام و شرکت نموده‌اند، می‌رساند اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های مختلف تحصیلی براساس ضوابط مربوط به گزینش متمرکز و شرایط خاص، از بین متقاضیانی که حدنصاب لازم را احراز کرده‌اند، با توجه به اولویت کدرشته‌محل‌های انتخابی و ظرفیت‌های تخصیص داده شده به هر سهمیه، گزینش و در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قرار گرفته است.

پذیرفته‌شدگان لازم است برای اطلاع از تاریخ دقیق ثبت‌نام و انتخاب واحد از فردا سه‌شنبه ۱۹ آبان به درگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی http://uast.ac.ir مراجعه نمایند.