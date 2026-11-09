سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تشریح آخرین مواضع تهران در روند مذاکرات با آمریکا، از کاهش مهلت اجرای طرح پیشنهادی ایران از هفت روز به دو روز خبر داد و با انتقاد از تغییر مداوم مطالبات واشنگتن، تاکید کرد که خروج مواد غنی‌شده از کشور به هیچ عنوان مطرح نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌و‌گو با شبکه المیادین با اشاره به روند تعاملات دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن، اعلام کرد که ایران در راستای نشان دادن جدیت و حسن نیت خود، مهلت اجرای طرح پیشنهادی‌اش را از هفت روز به دو روز کاهش داده است.

بقایی با اشاره به روند مذاکرات، اظهار داشت: در داخل دولت آمریکا درباره اینکه کدام نهاد یا مقام مسوولیت و اختیار مذاکره با ایران را برعهده دارد، سردرگمی آشکاری وجود دارد و برخی مقام‌های آمریکایی مطالبات متناقضی مطرح می‌کنند که به نظر می‌رسد تحت تأثیر محاسبات سیاست داخلی این کشور و ملاحظات مربوط به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸ قرار دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین با انتقاد از رویکرد واشنگتن، اظهار داشت که آمریکا به‌طور مستمر مطالبات و اهداف خود را تغییر می‌دهد و با این اقدام، به طور عملی اهداف مذاکراتی را جابه‌جا می‌کند.

بقایی تاکید کرد: ایران مواضع و پیشنهاد‌های خود را با شفافیت از طریق میانجی‌ها مطرح کرده است و ارتباطات میان طرف‌ها همچنان از طریق دیدار‌های مستقیم و تماس‌های تلفنی ادامه دارد.

وی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به موضوع همکاری‌های هسته‌ای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرداخت و گفت که بازرسان این نهاد حدود ۱۰ روز پیش برای انجام بازرسی‌های دوره‌ای از نیروگاه هسته‌ای بوشهر به ایران سفر کردند.

وی توضیح داد که بازرسی‌های اخیر به نیروگاه هسته‌ای بوشهر و آن دسته از تأسیسات محدود بوده که شرایط لازم برای انجام بازرسی در آنها فراهم بوده است.

بقایی با اشاره به آسیب‌دیدگی سایر تأسیسات هسته‌ای ایران، تصریح کرد که در شرایط کنونی، پروتکل مشخصی برای بازرسی از تأسیسات آسیب‌دیده وجود ندارد و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وضعیت فعلی، سازوکار یا دستورالعمل مشخصی برای بازرسی از این تأسیسات در اختیار ندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به تهدید‌های مستمر آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای کشور، اظهار کرد که در چنین شرایطی، طرح موضوع بازرسی از تأسیسات آسیب‌دیده توجیهی ندارد.

بقایی در ادامه این گفت‌و‌گو، موضع جمهوری اسلامی ایران درباره مواد هسته‌ای غنی‌شده را تشریح کرد و گفت که انتقال این مواد به خارج از کشور به هیچ عنوان مطرح نیست و اساساً دلیلی برای چنین اقدامی وجود ندارد.