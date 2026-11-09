اداره کل هواشناسی خوزستان با صدور هشدار سطح زرد برای بازه زمانی دوشنبه تا جمعه، نسبت به نفوذ توده هوای سرد و کاهش دما، احتمال یخ‌زدگی در ارتفاعات، وقوع مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی و همچنین فعالیت یک سامانه بارشی ضعیف در برخی مناطق استان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بر اساس این اطلاعیه، با ورود سامانه نخست، توده هوای سرد به استان نفوذ می‌کند که موجب کاهش دما در بیشتر نقاط و احتمال یخ‌زدگی سطح زمین در مناطق مرتفع شرقی و شمالی خواهد شد.

همچنین با تأثیر سامانه دوم، از اواخر روز دوشنبه تا اوایل روز جمعه، احتمال وقوع مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی در مناطق شمالی و شرقی، جاده‌های کوهستانی، سواحل، مناطق جنوبی و محورهای مواصلاتی تا مرکز استان پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این هشدار، سامانه بارشی نسبتاً ضعیفی نیز از اوایل تا اواخر روز چهارشنبه بر استان تأثیر می‌گذارد که موجب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و گاهی تندباد لحظه‌ای در برخی نقاط استان، به‌ویژه مناطق جنوبی، بخش‌های مرکزی و ارتفاعات خواهد شد.