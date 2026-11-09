به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدی‌فرد که بیش از یکصد بازی با پیراهن این تیم در کارنامه دارد، در دیدار هفته دهم لیگ برتر مقابل استقلال تهران از ناحیه زانو آسیب دید و تعویض شد.

علیرضا بابایی، مدیرعامل باشگاه، ضمن پیگیری مستمر وضعیت محمدی‌فرد و تأکید بر هماهنگی تیم پزشکی باشگاه با پزشک معالج، امروز به همراه فراز فاطمی، سرپرست تیم، از کاپیتان چادرملو عیادت کرد.

سعید اخباری، سرمربی تیم، نیز که از زمان مصدومیت محمدی‌فرد پیگیر روند درمان او بوده است، روز جراحی با حضور در بیمارستان در کنار کاپیتان تیمش بود.

باشگاه چادرملو اردکان برای محمدی‌فرد آرزوی سلامتی و بهبودی دارد و در مسیر درمان و بازگشت به میادین، همراه او خواهد بود.