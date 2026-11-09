در نشست هم‌اندیشی رؤسا و اساتید دانشگاه‌های استان مرکزی

تأکید بر خیزش علمی و تقویت پیوند دانشگاه و صنعت در مسیر تحقق رهنمود‌های رهبر انقلاب

رؤسا، اساتید و نخبگان دانشگاهی استان مرکزی در نشستی با رئیس سازمان بسیج اساتید کشور، راهکار‌های عملی تحقق رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب در حوزه علم و فناوری را بررسی کردند.