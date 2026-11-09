در نشست هماندیشی رؤسا و اساتید دانشگاههای استان مرکزی
تأکید بر خیزش علمی و تقویت پیوند دانشگاه و صنعت در مسیر تحقق رهنمودهای رهبر انقلاب
رؤسا، اساتید و نخبگان دانشگاهی استان مرکزی در نشستی با رئیس سازمان بسیج اساتید کشور، راهکارهای عملی تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در حوزه علم و فناوری را بررسی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
رئیس سازمان بسیج اساتید کشور در نشست هماندیشی رؤسا و اساتید دانشگاههای استان مرکزی، با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر توسعه علوم پایه، علوم انسانی و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت گفت: تحقق خیزش علمی کشور نیازمند اقدام عملی برای تبیین و اجرای رهنمودهای ایشان است.
میرسامان پیشوایی افزود: سازمان بسیج اساتید در همین راستا، گامهایی عملی برداشته که طراحی رویداد بازآفرینی ایران (روبان) در دانشگاهها و اجرای طرح نصیران تولید با هدف تعمیق ارتباط دانشگاه و صنعت از جمله این اقدامات است.
وی بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها و نخبگان برای تحقق اهداف علمی کشور تأکید کرد.