قاچاقچیان در خروج ۵ هزار و ۱۳۰ عدد سکه واجد ارزش تاریخی از مرز دوغارون به خارج از کشور ناکام ماندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: مرزبانان هنگ مرزی تایباد در پست کنترل و مراقبت مرزی دوغارون تایباد، امروز حین پایش خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را بازرسی کردند.

سردار مجید شجاع افزود: در بازرسی از این کامیون، ۵ هزار و ۱۳۰ عدد سکه واجد ارزش تاریخی که در داخل اتاقک کامیون جاسازی شده بودند، کشف شد.

وی ادامه داد: مرزبانان علاوه بر توقیف خودرو، سکه‌های کشف‌شده را جهت بررسی‌های دقیق‌تر و برآورد ارزش به کارشناسان متخصص و یک متهم را شناسایی و به مراجع قضایی تحویل دادند.

سردار شجاع خاطرنشان کرد: تمامی مرز‌های کشور تحت رصد مرزبانان قرار دارد و اشرافیت اطلاعاتی و عملیاتی نیرو‌های مسلح بر تحرکات در مرز، هر گونه قاچاق و اقدامات سودجویانه را خنثی خواهد کرد.

مرز زمینی دوغارون تایباد در فاصله ۱۳۰ کیلومتری از هرات افغانستان و ۲۵۰ کیلومتری از مشهد قرار دارد.