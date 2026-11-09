سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان رضوانشهر گفت: با وجود بارش برف در مناطق کوهستانی شهرستان، محور پونل به خلخال باز است و تردد با زنجیر چرخ جریان دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان رضوانشهر گفت: نخستین بارش برف پاییزی از ساعتی قبل در منطقه کوهستانی رضوانشهر آغاز شد و ارتفاع برف در روستای ییلاقی زندانه به حدود ۱۵ سانتیمتر رسیده است.

معروف خسروی با بیان اینکه هم اکنون عوامل راهداری در محور پونل به خلخال حضور دارند و برای بازنگه داشتن مسیر تلاش می‌کنند، افزود: این محور برف روبی و نمک پاشی شده و تردد در آن بدون مشکل جریان دارد.

وی با اشاره به لغزندگی سطح جاده در گردنه‌ها و محور‌های کوهستانی شهرستان، گفت: با توجه به بارش برف، رانندگان باید با احتیاط کامل تردد کنند و پیش از آغاز سفر از وضعیت راه‌ها و شرایط جوی مطلع شوند.

سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای رضوانشهر از رانندگان درخواست کرد: از سفر‌های غیرضروری پرهیز کنند و در صورت تردد، نکات ایمنی از جمله همراه داشتن زنجیر چرخ، رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله ایمن با خودروی جلویی و توجه به هشدار‌های راهداری را جدی بگیرند.