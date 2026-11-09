سهام دولت در سه شرکت به مزایده گذاشته میشود
رئیس سازمان خصوصیسازی گفت: سازمان خصوصیسازی در روزهای آینده فراخوان مزایده این واگذاریها را منتشر خواهد کرد.
زهره عالیپور رئیس سازمان خصوصیسازی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
، در نشست هیئت واگذاری از تصویب واگذاری بخشی از سهام دولت در سه شرکت خبر داد و گفت: قیمتگذاری ۲۴ درصد سهام دولت در شرکت گوشت یزد و همچنین قیمتگذاری و واگذاری ۷۶ درصد سهام دولت در مجتمع اسفراین و شرکت لولهگستر اسفراین به تصویب هیئت واگذاری رسیده است.
به گفته وی، سازمان خصوصیسازی در روزهای آینده فراخوان مزایده این واگذاریها را منتشر خواهد کرد.