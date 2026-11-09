مدیرکل هواشناسی خوزستان از افزایش رطوبت، وقوع مه صبحگاهی و شامگاهی در مناطق مختلف استان تا پایان هفته خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،محمد سبزه‌زاری گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز دوشنبه همچنان احتمال بارش‌های پراکنده و رعدوبرق در ارتفاعات استان وجود دارد.

وی افزود: تا پایان هفته افزایش رطوبت و وقوع مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در برخی نقاط استان، به‌ویژه مناطق شمالی، شرقی، جاده‌های کوهستانی، سواحل، مناطق جنوبی و محورهای مواصلاتی تا مرکز استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: شمال خلیج فارس نیز تا روز پنجشنبه مواج خواهد بود.

سبزه‌زاری گفت: در شبانه‌روز گذشته، بندر ماهشهر با ۳۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و دزپارت با ۸.۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شدند.